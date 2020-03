Allarme albergatori Vda, strutture vuote

Malgrado la Valle d'Aosta sia l'unica regione indenne da coronavirus, i suoi alberghi si stanno svuotando. L'allarme è stato lanciato oggi dal presidente dell'associazione degli albergatori valdostani-Federalberghi, Filippo Gerard: "La situazione per le strutture turistico-ricettive valdostane sta diventando veramente preoccupante", spiega. "Nel giro di pochissimi giorni si sono di fatto svuotate le nostre strutture, sono precipitate le presenze e i fatturati, - aggiunge - mettendo in archivio una stagione invernale che si stava prospettando positiva e lasciando spazio solo alla preoccupazione".

Gerard (Adava), urgente cassa integrazione - Gli albergatori valdostani chiedono alla Regione di "approvare nell'immediato un provvedimento straordinario che permetta una gestione flessibile della prestazione lavorativa dei dipendenti come ad esempio l'introduzione della cassa integrazione in deroga o ammortizzatori analoghi". Secondo il presidente Adava, Filippo Gerard, "ora è necessario agire con prontezza mettendo in campo una serie di misure straordinarie anticrisi, in proposito abbiamo già avuto modo nei giorni scorsi di anticipare un documento al Presidente della Regione, a cui stiamo lavorando all'interno dello specifico tavolo coordinato dalla Chambre Valdôtaine". Gerard giudica positivamente "l'equilibrio" con cui la Giunta regionale "sta affrontando l'emergenza" e per "l'attenzione dimostrata nei confronti settore".

"Esprimiamo apprezzamento - prosegue - per la proposta manifestata dall'Assessore Luigi Bertschy di riconvocare il Consiglio regionale per affrontare questa situazione emergenziale del tutto imprevedibile: vista la situazione di assoluta straordinarietà è indispensabile la massima condivisione sui temi trattati da parte di tutte le forze politiche in campo come segno di una comunità unita che affronta in modo pronto ed esemplare questa prova a cui la Valle d'Aosta si trova oggi sottoposta".