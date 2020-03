Aggravi, riunione ConsVda sia condivisa

"Auspico che se ci dovrà essere una riconvocazione del Consiglio per definire misure integrative rispetto a quelle del governo centrale per far fronte all'emergenza Coronavirus, queste è bene che vengano condivise con tutti i gruppi consiliari preventivamente". Lo scrive su facebook il consigliere regionale Stefano Aggravi, precisando che "in tal senso veniva il nostro auspicio a condividere le risultanze dell'ultima seduta del Consiglio per le politiche del lavoro: non per essere maliziosi, ma il periodo pre-elettorale potrebbe indurre in tentazione molti...".