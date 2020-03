Sospese uscite didattiche in scuole Vda

A causa dell'emergenza Coronavirus sono state sospese fino al 15 marzo le uscite didattiche sul territorio da parte delle scuole valdostane. Lo comunica l'assessorato regionale dell'istruzione - per il tramite della Sovraintendenza agli Studi - in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di domenica primo marzo 2020. Non è stato recepito l'emendamento proposto dal Governo regionale che era finalizzato a consentire i viaggi d'istruzione da parte delle scuole valdostane all'interno del solo territorio regionale. La sospensione riguarda anche i percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).