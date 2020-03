Paolo Giachino è il nuovo direttore generale di Finaosta

Paolo Giachino, ex amministratore delegato della Cva ed ex presidente di Confindustria Valle d'Aosta, è il nuovo direttore generale di Finaosta. E' stato nominato dal consiglio di amministrazione della finanziaria regionale, composto dal presidente Andrea Leonardi e dai consiglieri Vivien Charrey e Nicola Rosset, a conclusione di una selezione avviata lo scorso settembre.



Quello di Giachino è un ritorno in Finaosta, di cui è stato dipendente dal 1993 al 2001. Successivamente è approdato nel gruppo idroelettrico regionale Cva, prima come direttore commerciale, poi direttore generale e infine amministratore delegato.



La sua attività in seno alla società pubblica si è improvvisamente interrotta nel maggio del 2018, poche settimane dopo che il suo nome era emerso dalle carte dell'inchiesta su episodi di corruzione in Valle d'Aosta (alla quale Giachino è risultato estraneo). Il manager era stato intercettato con l'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, in un colloquio riguardante la strategia per rimuovere dall'incarico l'attuale presidente della Compagnia valdostana delle acque spa, Marco Cantamessa.