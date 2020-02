"Rispetto" al centro Settimana Legalità

Dal 3 al 9 marzo ad Aosta si celebrerà la "Settimana della legalità" con attività rivolte sia alle scuole sia alla popolazione. Le iniziative - come si legge in una nota - "rappresenteranno il consolidamento di un'azione sinergica tra i firmatari del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare". Al centro della manifestazione il tema del "rispetto". Sono previsti incontri sulla sicurezza stradale, sulle pari opportunità, la cultura della pace, la dipendenza dalle droghe e la legalità, oltre a laboratori, spettacoli teatrali e concerti. Nel corso della Settimana saranno inaugurate tre "Panchine rosse" a Aymavilles, all'Arco di Augusto di Aosta e a Gignod. "Il programma particolarmente ampio, ricco e variegato - si legge in una nota - vuol aiutare a riflettere con efficacia e efficienza rispetto alle situazioni deboli, fragili e dannose che si generano nel quotidiano a seguito di modalità comunicative-relazionali distorte".