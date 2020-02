Toubab, al via 2/o festival antirazzista

Il Toubab festival, organizzato dalla rete antirazzista della Valle d'Aosta, si prepara alla sua seconda edizione, in programma dal 5 al 29 marzo. Tredici eventi tra spettacoli teatrali (come 'La lunga strada azzurra' degli studenti del Corrado Gex, il 5, 6, 7 marzo alle 18 alla Cittadella dei giovani), conferenze, proiezioni di docufilm (a partire da 'Allah loves equality', il 12 marzo alle 20.30 al Cinéma de la ville) presentazione di libri (come 'Mare fermo' di Guy Chiappaventi, giornalista di La7, il 21 marzo alle 17.30 nel salone del J.B. Festaz), concerti (Stefano Saletti e Banda Ikona il 14 marzo alle 21.30 alla Cittadella) e laboratori di danza.

Il 28 marzo (ore 17.45) nel salone del J.B. Festaz è in programma 'Chi salva una vita…', incontro "sulle e con le Ong nel Mediterraneo".