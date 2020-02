Muore in albergo, medico indagato

(ANSA) - AOSTA, 28 FEB - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a seguito della morte in un albergo di Courmayeur di Ilaria Sirotti, di 54 anni, di Bogliasco (Genova). E' indagata la guardia medica che l'ha visitata un'ora e mezza prima del decesso, avvenuto la notte tra il 20 e il 21 febbraio scorsi. Oggi il pm Francesco Pizzato ha conferito l'incarico per l'autopsia al medico legale Riccarda Giraudi. La famiglia della vittima e l'indagato hanno nominato dei consulenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la notte del decesso era stato segnalato con una telefonata al soccorso sanitario che Ilaria Sirotti aveva un dolore al petto e mal di schiena; d'accordo con la sorella, la donna aveva però rifiutato l'intervento dell'ambulanza preferendo il servizio di continuità assistenziale. Giunta sul posto, la guardia medica dell'Usl Vda le aveva somministrato un'iniezione di antidolorifico. A sporgere denuncia sono stati i familiari della vittima, storica dell'arte e figlia dell'artista Raimondo Sirotti.