Coronavirus, riprende attività Univda

Dopo la sospensione precauzionale contro la diffusione del Coronavirus, l'attività dell'Università della Valle d'Aosta riparte dal prossimo 2 marzo. In dettaglio è assicurato nuovamente il regolare svolgimento delle attività didattiche e saranno ripristinati i consueti orari di apertura al pubblico delle aule studio, della biblioteca e degli uffici amministrativi.

"Al fine di continuare a garantire adeguate misure di prevenzione contro la diffusione del Coronavirus a tutela della collettività - si legge in una nota - gli utenti dell'Ateneo che si sono recati recentemente nelle 'zone rosse' o che hanno avuto contatti con soggetti potenzialmente contagiati devono evitare di recarsi presso le sedi dell'Ateneo. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle lezioni, l'Università sta valutando l'introduzione di strumenti per la didattica a distanza, con le modalità che saranno ritenute idonee dai docenti titolari di ciascun insegnamento".