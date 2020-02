Valdostano ricoverato, caso sospetto

Un valdostano è stato ricoverato all'ospedale Parini di Aosta per un presunto contagio da Coronavirus. Si trova in isolamento nel reparto di malattie infettive per problemi respiratori acuti. Anche i parenti sono in 'isolamento volontario'. E' stato effettuato il tampone ed inviato ad un laboratorio certificato. Lo ha riferito il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Coronavirus.