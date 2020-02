Testolin, comportamento virtuoso Vda

Durante l'emergenza Coronavirus "la Valle d'Aosta ha avuto un comportamento virtuoso". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, al termine della riunione in videoconferenza con il premier Giuseppe Conte. "E' stata fatta chiarezza - ha aggiunto - sulle iniziative del Governo nazionale. Il territorio va gestito in maniera omogenea con provvedimenti adatti alle differenti situazioni. Ora l'obiettivo è di informare e sensibilizzare la popolazione evitando allarmismi. L'atteggiamento corretto per le regioni è gestire con equilibrio e misura le varie fasi dell'emergenza".

"Al momento non sono previste ulteriori iniziative in Valle d'Aosta, la situazione viene gestita in modo equilibrato" ha concluso.