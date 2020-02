Salvare rospi, torna Notte degli Gnomi

Per aiutare i rospi a superare indenni i tratti stradali più pericolosi nei Comuni di Brissogne e Villeneuve l'assessorato regionale dell'ambiente organizza anche quest'anno "La Notte degli Gnomi". "Quest'anno i rospi adulti potrebbero uscire in anticipo dalle tane - si legge in una nota - nelle quali si erano rifugiati per trascorrere l'inverno e fare ritorno alle zone umide. Durante questa 'migrazione di massa' molti di questi anfibi restano purtroppo uccisi quando, abbagliati dalle luci delle autovetture, si immobilizzano per la paura in mezzo alla strada". I volontari che desiderano partecipare possono contattare la Struttura Flora e Fauna. La partecipazione è libera e gratuita. È richiesta la disponibilità a operare tra le 20 e le 23 circa. È obbligatorio indossare un giubbotto giallo riflettente ad alta visibilità ed è consigliato calzare degli stivali, munirsi di una torcia elettrica, un impermeabile, un sacchetto di plastica e un asciugamano. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto.