Morto in valanga Valgrisenche, una condanna

Per omicidio colposo il giudice monocratico Marco Tornatore ha condannato a due anni di carcere la guida alpina francese Lionel Briand in merito alla valanga che il 5 marzo 2017 travolse cinque sciatori in Valgrisenche.

Sono invece stati assolti, "perché il fatto non costituisce reato", la guida alpina valdostana Rudi Janin, coordinatore a terra dell'eliski, e Alessandro Penco, amministratore delegato di Gmh helicopter services. Nella valanga morì Luis Bejar Frias, 28 anni, di Madrid.