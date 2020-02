Coronavirus, nessun caso sospetto in Valle d'Aosta

Non risulta al momento in Valle d'Aosta alcun caso sospetto di contagio da Coronavirus. E' quanto è emerso oggi nel corso di una riunione della unità di crisi regionale, presieduta dal presidente della Regione Renzo Testolin, a cui hanno partecipato anche l'assessore alla sanità, Mauro Baccega, il presidente del consiglio permanente degli enti locali, Franco Manes, il capo di Gabinetto, il capo della Protezione civile, il responsabile della Struttura analisi cliniche dell'Usl e il dirigente regionale della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'assessorato della Sanità. La task force si è collegata in video conferenza al Dipartimento nazionale della protezione civile per prendere parte a una riunione alla quale ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte. E' stata anche svolta una verifica della procedura predisposta in Valle d'Aosta per far fronte all'emergenza Coronavirus.