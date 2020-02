Frana Quincinetto, con nuova rete ridotte chiusure A5

A seguito della realizzazione di una rete di protezione e delle analisi tecniche è stata introdotta una modifica alla procedura di emergenza, che, in caso di attivazione della fase 3, riduce le chiusure al traffico dell'autostrada A5. Lo comunicano la Presidenza della Regione e l'Assessorato ai trasporti della Regione Valle d'Aosta nell'ambito del Comitato tecnico relativo alla frana di Quincinetto. La modifica prevede deviazioni sulla carreggiata Nord con doppio senso di marcia allo scattare della fase 3, limitando i casi di chiusura a casistiche specifiche di volta in volta analizzate da UniFi e Prefetture. "Il lavoro svolto in questi mesi - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - ha permesso di accelerare la programmazione degli investimenti, di definire un Piano di viabilità che ora viene decisamente migliorato così da permettere di rispettare le esigenze socio economiche della Valle d'Aosta e dei territori della bassa valle e del Canavese".