Cassa integrazione a marzo alla Cogne

"Trovandosi di fronte a una 'Contrazione temporanea degli ordini'", la Cogne acciai speciali propone l'attivazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria a partire dal 2 marzo e sino al 4 aprile. La proposta verrà presentata ai lavoratori nell'assemblea del 25 febbraio.

"Questo strumento - si legge in una nota - sarà utilizzato in maniera verticale (almeno un giorno alla settimana nelle aree produttive coinvolte) e l'azienda si impegnerà ad applicarlo in modo uniforme, così da garantire un'equità di trattamento per tutti i lavoratori interessati".

Inoltre "nonostante l'attuale congiuntura economica internazionale non favorevole" l'azienda siderurgica a giugno erogherà ai dipendenti un premio di produttività di 700 euro ed ha confermato il Piano di investimenti per il 2020 di 26,6 milioni di euro. "Dall'analisi del contesto internazionale - si legge in una nota - emergono il perdurare di una stagnazione, soprattutto del settore dell'automotive, e un'incertezza derivante sia dall'attesa circa gli effetti dei dazi americani, che dall'impatto dell'evoluzione del coronavirus sui mercati e sulla produzione mondiale". Azienda e sindacati hanno definito il percorso e gli strumenti necessari "per far fronte a una flessione temporanea relativa al mese di marzo che riguarda soprattutto parte delle lavorazioni della Linea laminati legate al settore della mobilità; le altre produzioni continueranno invece a operare a pieno regime e senza alcun tipo di rallentamento".