Picchia tre avventori pub, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 20 FEB - La polizia ha arrestato la notte scorsa Mouad Abibou, di 33 anni, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, ha picchiato tre persone all'Old distillery pub di Aosta e poi è fuggito. Rintracciato dalle volanti, è stato portato in pronto soccorso. Qui ha dato in escandescenze ed è quindi scattato l'arresto. L'udienza di convalida è prevista venerdì in tribunale ad Aosta. Le persone aggredite nel pub hanno riportato prognosi di pochi giorni.