Comunali, Valle d'Aosta vota il 17 maggio

A distanza di quasi un mese dalle elezioni regionali, già fissate per il 19 aprile, in Valle d'Aosta si voterà per le comunali domenica 17 maggio. Lo ha stabilito oggi con decreto il presidente della Regione, Renzo Testolin. Sono 66 su un totale di 74 i Comuni che andranno al voto, compreso Aosta. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno domenica 31 maggio.