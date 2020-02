Bimbi bloccati in canalone, salvati

Due bambini di otto anni, di Roma, si sono avventurati lungo un ripido canalone a Dolonne, a monte di Courmayeur, per recuperare un bob con cui stavano giocando ma sono rimasti bloccati sul pendio scivoloso con una pendenza di 40-45 gradi. Per trarli in salvo è dovuto intervenire l'elicottero del Soccorso alpino valdostano. In un primo momento, in attesa dei soccorsi, è intervenuto il padre di uno dei due, per tenerli fermi. I due piccoli sono in buone condizioni, seppur spaventati, e l'uomo, un quarantatreenne ha riportato un trauma non grave alla testa.

Con l'obiettivo di evitare l'impatto delle turbolenze d'aria legate alle pale in movimento, i tecnici del soccorso sono stati calati con il verricello una cinquantina di metri più in basso e hanno percorso in arrampicata un tratto di salita. I due bambini e l'uomo sono stati quindi issati a bordo dell'elicottero.