Al via corso per manutentori 4.0, riapre Scuola Cogne

Dopo 25 anni dalla sua chiusura, riapre la Scuola Cogne, storico ente di formazione delle maestranze dell'acciaieria aostana. Nella Cogne Industrial School, come è stata ribattezzata, partirà il prossimo settembre un corso per 'manutentore 4.0', gestito dal Cnosfap Don Bosco, che coinvolgerà 14 giovani diplomati o con qualifica di terzo livello Eqf, tra i 18 e i 29 anni. Le selezioni saranno a luglio. L'impegno è di 2.000 ore, distribuite su due anni, per conseguire la qualifica di Tecnico delle manutenzioni meccaniche o elettriche. Durante gli studi i partecipanti percepiranno un sostegno mensile di 750 euro. L'iniziativa costerà 500 mila euro e sarà finanziata dall'Assessorato regionale agli affari europei attraverso il Fondo sociale europeo.