Frode in appalto piscine Vda, quattro condanne

Quattro condanne nel processo per frode nelle pubbliche forniture sui corsi di nuoto organizzati tra il settembre 2017 e il settembre 2018 nelle piscine regionali di Aosta, Verres e Pré-Saint-Didier. Il gup Davide Paladino ha inflitto un anno e quattro mesi di reclusione a Gianluca Fea (che è anche dirigente della struttura Edilizia residenziale dell'assessorato regionale Opere pubbliche) e Maurizio Fea, il primo nel cda di Regisport e il secondo legale rappresentante di Asd Natatio omnibus, disponendo l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Pamela Sorbara, legale rappresentante di Asd Aosta nuoto, e Nicola Abbrescia, legale rappresentante di Regisport, sono stati condannati a cinque mesi e 10 giorni. Secondo il pm Luca Ceccanti, i corsi - in difformità dal contratto tra Regione e Regisport - erano demandati alle due Asd e a volte con durata inferiore (45 minuti anziché un'ora) e costo superiore al previsto (di 0,5 - 3 euro per ora). La Regione Valle d'Aosta, non presentando le proprie conclusioni, ha implicitamente revocato la costituzione di parte civile. Le indagini erano state condotte dai carabinieri del Gruppo Aosta.