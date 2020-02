Sci, valanga rosa si allena a La Thuile

Fino al 19 febbraio le ragazze della "valanga rosa" si alleneranno sulle nevi di La Thuile per preparare il doppio appuntamento di Coppa del Mondo in programma il 29 febbraio (SuperG) e il primo marzo (Combinata). In raduno sulle nevi del comprensorio del Piccolo San Bernardo ci sono, tra le altre, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e Marta Bassino.