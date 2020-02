Provoca incidente da ubriaca e fugge

La polizia stradale ha denunciato a piede libero una trentenne svizzera che, in stato di ebbrezza, ha provocato un incidente sull'autostrada A5 ed è fuggita. E' avvenuto domenica mattina nei pressi del casello di Nus. La donna ha tamponato un veicolo su cui viaggiavano due ragazzi piemontesi, che hanno riportato lievi lesioni, ma invece di fermarsi dopo l'urto ha proseguito il viaggio verso la Svizzera.

La Polstrada l'ha rintracciata e fermata dopo pochi chilometri.

Dall'esame con l'etilometro è emerso che aveva un tasso alcolico pari a circa 3 g/l, ovvero circa sei volte oltre il limite di legge. E' stata denunciata per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica, con sanzioni che potranno arrivare fino a due anni di arresto ed a 12.000 euro di multa.