Governo cerca soluzione su eventi estivi

"Al fine di rispondere in maniera puntuale e tempestiva agli enti, alle associazioni e gli altri soggetti interessati in merito all'organizzazione di eventi o iniziative nei rispettivi settori di interesse" il Governo regionale comunica di aver avviato, con il supporto delle strutture regionali competenti, "un'attenta ed articolata verifica delle iniziative che potranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, alla luce dell'ordinaria amministrazione".

Oltre a Les Mots, che è già stato cancellato, sono numerose le manifestazioni "a rischio" nei prossimi mesi a causa del caos in Regione che ha portato all'amministrazione ordinaria: tra questi, Oktagon, Caves ouvertes, Chateaux ouverts, Trofeo McLion, Aosta-Gran San Bernardo, Musicastelle, la celebrazione del passaggio di Napoleone sulle Alpi, Celtica, Aosta Classica, Gran Paradiso filmfestival, Chateaux en musique, Theatre et lumières, Cervino cinemountain film festival, Foire d'été, GiocAosta fino a Etetrad.