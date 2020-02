Sci: Velocità; Cdm, terzo successo per Simone Origone

(ANSA) - AOSTA, 14 FEB - E' arrivato il terzo sigillo su altrettante gare stagionali per Simone Origone nella seconda prova in programma sulla pista di Salla, in Finlanda, che recuperava la gara annullata a Vars la settimana scorsa. Si tratta del (trionfo numero 46 in carriera per il campione valdostano di sci di velocità, con 300 punti in vetta alla classifica generale. In gara ha raggiunto i 162,74 km/h, davanti a Simon Billy (161,79). Sesto, con 157,95 km/h, il fratello Ivan Origone.

In classifica generale Simone sale a 300 punti, lo insegue Billy con 240. Il prossimo appuntamento è a Idre (Svezia) il 6 e 7 marzo. (ANSA).