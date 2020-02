Giunta verifica iniziative finanziabili

(ANSA) - AOSTA, 14 FEB - La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha avviato una "attenta e articolata verifica delle iniziative che potranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, alla luce dell'ordinaria amministrazione". Lo riferisce una nota diffusa in serata.

L'obiettivo è di "rispondere in maniera puntuale e tempestiva agli enti, alle associazioni e gli altri soggetti interessati in merito all'organizzazione di eventi o iniziative nei rispettivi settori di interesse".