Simone Origone vince tappa CdM Finlandia

Bissando il successo di Vars, il valdostano Simone Origone ha vinto la gara di Coppa del mondo di sci velocità che si è svolta a Salla, in Finlandia, ed è in testa alla classifica generale. Per lui si tratta del trionfo numero 45 in carriera. In gara ha raggiunto la velocità di 164,56 km/h, precedendo l'austriaco Manuel Kramer (164,43 km/h) e il francese Simon Billy (162,95 km/h). Appena fuori dal podio Ivan Origone con 162,63 km/h.