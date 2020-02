Regionali, sfuma ipotesi election day

La proposta di legge sull'election day, depositata dai gruppi Alliance Valdotaine e Stella alpina, potrebbe rimanere sul binario morto della 15/a legislatura, senza essere esaminata né in commissione né in aula. Questa lo scenario emerso nelle ultime ore, stanti i dubbi manifestati in sede istituzionale e tecnica a proposito della "indifferibilità e urgenza" della norma e sulla opportunità di mutare le regole elettorali alla vigilia dell'indizione delle consultazioni. Se ciò fosse confermato, la presidente del Consiglio Emily Rini potrebbe decidere di non convocare i capigruppo, archiviando la proposta.