'Ndrangheta, nominati commissari straordinari Saint-Pierre

In attesa della formalizzazione dello scioglimento per mafia del Comune di Saint-Pierre, deliberato il 6 febbraio dal Consiglio dei Ministri, il presidente della Regione, Renzo Testolin, nello svolgimento delle funzioni prefettizie, ha nominato tre commissari straordinari per la gestione dell'Amministrazione comunale: Claudio Ventrice, Diego Dalla Verde e Giuseppe Zarcone. Il decreto - secondo quanto ha appreso l'ANSA - è stato notificato oggi.

I tre commissari del Comune di Saint-Pierre hanno iniziato ad operare oggi. "Si è provveduto con decreto del Presidente della Regione ad anticipare gli effetti del commissariamento, allo scopo di prevenire situazioni di incertezza e quindi a favore del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione", spiega una nota diffusa dalla Regione. "Si tratta di una misura - si legge ancora - che vuole rispondere alle attese della comunità e che la Presidenza della Regione ha adottato informandone previamente il Sindaco e il Segretario Comunale; misura prevista dalla norma e che ha potuto concretizzarsi grazie alla disponibilità dei Commissari".