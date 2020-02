Colpo da Gal Sport,una condanna a 5 anni

E' stato condannato a cinque anni di reclusione e 1.000 euro di multa Cristian Marinel Jarda, romeno di 26 anni, accusato di essere un membro della banda che nel novembre 2016 svaligiò il negozio Gal sport, alla partenza della telecabina per Pila. Il pm, il vice procuratore onorario Maria Luisa Verna, aveva chiesto una condanna a tre anni e 500 euro di multa al giudice monocratico del tribunale di Aosta Maurizio D'Abrusco . Il valore del bottino, stimato dal proprietario, era di 150-200 mila euro: tutto il materiale da sci per la stagione invernale che stava per cominciare.

Jarda era stato rintracciato nel giugno 2017 a Bordeaux (Francia). Deve essere ancora processato un quinto presunto membro della banda.