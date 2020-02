Av,nessun dubbio tecnico su election day

"Nessun dubbio è stato manifestato in sede tecnica in merito al carattere di 'indifferibilità e urgenza' della norma. Rimaniamo convinti dell'opportunità e della convenienza di disporre lo svolgimento delle elezioni regionali e comunali nella stessa data, al fine di favorire l'affluenza al voto ed evitare l'ipotesi in cui i cittadini valdostani debbano recarsi alle urne per due domeniche di fila, che potrebbero diventare tre per gli aostani, in caso di ballottaggio". Così il gruppo di Alliance valdotaine, firmatario della proposta di legge sull'election day, commenta l'ipotesi che il voto nella stessa giornata possa sfumare. La "malaugurata evenienza" di un voto separato - si legge ancora - "comporterebbe l'occupazione e l'allestimento delle sedi di voto, spesso costituite da edifici scolastici, oltre che la mobilitazione delle forze dell'ordine e il reclutamento degli scrutatori, per almeno due tornate, con un raddoppio dei costi a carico della collettività".