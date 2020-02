M5S chiude ad accordo, urne più vicine

Il Movimento 5 stelle chiude all'ipotesi di accordo per una nuova maggioranza regionale e il ritorno al voto è ormai scontato (forse il 31 maggio). "Il ritorno alle urne è fondamentale e l'unica strada possibile" scrive in una nota il Movimento 5 Stelle ribadendo "il non appoggio a nessuna maggioranza nonostante alcuni contatti dell'ultimo minuto: non siamo disponibili a nessuna trattativa volta a far proseguire questa legislatura".

"I nostri punti basilari quali il taglio degli stipendi dei consiglieri, la non candidabilità per i condannati per reato doloso, nessuna nuova discarica e importazione di rifiuti, l'elezione diretta del presidente con ballottaggio, la meritocrazia nelle nomine delle partecipate e una Cva interamente pubblica - prosegue il M5S - non sono merce di trattativa. Bisogna ridare dignità alla nostra regione e alle nostre istituzioni e il rinnovo del Consiglio Regionale va in questa direzione".