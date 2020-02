Crollato seracco ghiacciaio Gendarme Rouge

Nei giorni scorsi è crollato il seracco del ghiacciaio del Gendarme Rouge, nel massiccio del Monte Bianco. Si è trattato - come sottolinea la Fondazione Montagna Sicura - di un distacco principale al quale hanno fatto seguito una serie di cadute minori per un totale stimato di oltre 120 mila metri cubi.

"La situazione era già stata segnalata - si legge in una nota - dalla Struttura regionale Assetto idrogeologico dei bacini montani che collabora con la Fondazione Montagna sicura.

La Regione aveva, quindi, informato subito il Comune e di conseguenza la Commissione locale valanghe di Courmayeur per l'eventualità di gestione di una criticità, dovuta al possibile crollo del seracco su pendii sottostanti".

Il crollo del seracco é avvenuto su pendii con scarsa copertura nevosa e con manto dalle elevate caratteristiche di stabilità, senza avere conseguenze negative.