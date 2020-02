Alpe, Uvp e Sa prendono atto stop legislatura

Dopo il no dell'Union valdotaine alla prosecuzione della legislatura, Alpe, Uvp e Stella alpina "prendono atto" della "impossibilità di costituire una maggioranza e un governo stabile e credibile". In una nota diffusa oggi, le forze autonomiste si dicono stupite "dell'atteggiamento del movimento unionista che sfiducia di fatto il Presidente Testolin e l'intero gruppo consiliare, e rinuncia ad agire, lasciando precipitare la Valle verso la paralisi amministrativa, in un momento particolarmente difficile". E proseguono: "L'Uv sceglie di non scegliere e all'interesse collettivo antepone il regolamento dei conti interno. Democraticamente dobbiamo prenderne atto, ma non possiamo esimerci dall'osservare quanto questa decisione, presa forse in modo troppo emotivo, impatterà pesantemente per parecchi mesi sui servizi ai cittadini. L'economia regionale, la programmazione degli eventi, tutto sarà bloccato fino all'autunno".