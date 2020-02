Testolin sollecita 'eccezionale calamità' Villeneuve

Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha sollecitato l'attivazione da parte dell'Amministrazione comunale di Villeneuve dell'iter che, all'esito dell'istruttoria svolta della struttura regionale competente, potrà portare alla decretazione dell'evento di "eccezionale calamità" ed al conseguente potenziale riconoscimento alle famiglie interessate del sostegno economico previsto dalla Legge regionale 5/2001.

"Il sindaco di Villeneuve - si legge in una nota - si è reso disponibile, già da oggi, a predisporre, per poi trasmettere alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile, una relazione dettagliata e complessiva dell'evento franoso e dei danni arrecati alle singole abitazioni oltre ai disagi provocati a tutta la comunità locale. La relazione sarà oggetto di valutazione da parte del Capo della Protezione civile per la successiva prosecuzione delle attività previste dalla normativa di riferimento".