Furti in ristoranti Aosta, altro arresto

I carabinieri hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari Nadia Mamjoud, di 23 anni, residente ad Aosta, accusata di essere l'autrice dei furti avvenuti a gennaio in alcuni ristoranti del centro insieme al proprio fidanzato, Andrea Ammendolia, di 32 anni, già in carcere a Brissogne. Partendo dalle immagini della videosorveglianza, i militari del Norm della Compagnia di Aosta l'hanno riconosciuta grazie al confronto degli indumenti e degli occhiali usati durante i colpi. La giovane era già stata arrestata dalla polizia nella notte tra il primo e il 2 febbraio scorsi, dopo che un furto in un bar di via Trottechien si era trasformato in una rapina impropria con l'arrivo sul posto della titolare.