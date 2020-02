Frana Quincinetto, Vda sollecita vallo

(ANSA) - AOSTA, 10 FEB - La Regione Valle d'Aosta, di concerto con il Piemonte, chiede "un'accelerazione dell'iter autorizzativo per la realizzazione di un vallo di contenimento" della frana di Quincinetto, che rischia di crollare anche su un tratto dell'autostrada A5. E' quanto è emerso oggi in una riunione a cui si sono collegati in video conferenza, tra gli altri, i vertici delle due Regioni coinvolte, i ministeri dei Trasporti e dell'Ambiente e il Dipartimento nazionale di Protezione civile. Tale "soluzione che, anche alla luce dei nuovi approfondimenti resisi necessari sullo studio del movimento franoso, consentirebbe di risolvere in tempi certi la questione della viabilità alternativa evitando le continue chiusure dell'autostrada", viene spiegato in una nota, diffusa dalla Regione Valle d'Aosta. La realizzazione del vallo sarebbe a carico della società concessionaria autostradale Sav.