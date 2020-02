Bimbo morto in piscina, cinque a processo

Accogliendo la richiesta del pm Luca Ceccanti, il gup di Aosta Giuseppe Colazingari ha rinviato a giudizio cinque persone accusate di omicidio colposo per la morte di Mohssine Ezzamal, il bambino di Aymavilles annegato a otto anni, il 16 giugno 2017, nella piscina regionale di Aosta.

Il processo davanti al giudice monocratico si svolgerà il 9 giugno. Si tratta dell'accompagnatore del bimbo, Sandro Grisenti (56 anni), del responsabile della gestione della piscina, Maurizio Fea (50) e dei bagnini Francesca Golisano (28), Girolamo Deraco (28) e Federico Gottardi (26). L'autopsia ha confermato disposta dal gup con incidente probatorio la morte per annegamento. Era stato dichiarato nullo, per omesso avviso agli imputati, l'esame svolto dal medico legale Mirella Gherardi su incarico della procura, secondo cui la vittima, che non sapeva nuotare, aveva tentato con tutte le forze di uscire dall'acqua ma nessuno se n'era accorto. Aspetto confermato dalle ferite su dita e unghie riscontrate da Gherardi.