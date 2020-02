Uv, elezioni non semplici ma inevitabili

"Le elezioni regionali anticipate non sono semplici da gestire in questo momento e hanno sicuramente delle conseguenze amministrative difficili, ma rimangono inevitabili e soprattutto un gesto di dignità nei confronti della Valle d'Aosta". Lo scrive oggi, in una nota, l'Union valdotaine, intervenendo sulla situazione politica regionale.



Ricordando il documento approvato dal Conseil fédéral lo scorso 23 dicembre, la nota afferma che il movimento "ritiene necessario ritornare alle urne, non per delle ragioni di convenienza personale per qualcuno, come si vorrebbe vergognosamente far credere per indebolire la decisione degli unionisti, ma piuttosto, molto più coscientemente, per il fatto che non esistono alternative percorribili".



Uv: nessun accordo con Lega, ma con forze autonomiste - "Respingiamo con forza le insinuazioni secondo cui l'Union Valdotaine ha già delle prospettive per dei futuri accordi con movimenti come la Lega di Salvini, in particolare". Lo afferma l'Uv, in una nota diffusa oggi. "Le linee programmatiche del nostro congresso - aggiunge - dicono esattamente il contrario, cioè la condivisione di una prospettiva e di un percorso con le forze autonomiste per le prossime sfide elettorali". "Lavoreremo per contrastare, con tutte le nostre forze, - conclude il comunicato unionista - l'avanzata dei movimenti populisti in Valle d'Aosta".