Truffa 90 mila euro a anziana, due condanne

Accusati di aver truffato un'anziana, alcolista e affetta da disturbo bipolare, presentandosi come geometri intenzionati a ristrutturare e vendere i suoi immobili, Salvatore Filice, di 53 anni, nato a Petilia Policastro (Crotone) e Adelina Nuhu (38), di origine albanese, sono stati condannati a tre anni di reclusione e a 1.200 di euro di multa. Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e un risarcimento di 120 mila euro a favore della vittima del raggiro, parte civile con l'avvocato Valeria Fadda.

I fatti sono avvenuti in un comune della bassa Valle, tra il 2016 e il 2017. In base alle indagini del pm Luca Ceccanti, la coppia era riuscita ad ottenere dall'anziana 90 mila euro, con un bonifico a Filice da 15 mila euro e un altro da 75 mila a Nuhu, che si era presentata alla donna con il falso nome di Chiara Salvatore.

Inoltre i due stavano per ottenere una procura speciale a favore di Filice per vendere l'intero patrimonio immobiliare della vittima, non riuscendoci però a causa dell'applicazione della misura cautelare legata all'indagine. Secondo la procura Filice aveva contattato al telefono l'anziana, dichiarando di essere intenzionato all'acquisto dei suoi alloggi e di volerli ristrutturare, recuperando poi quanto speso per i lavori dalla successiva vendita. Per convincerla che le opere fossero iniziate, nel marzo 2017 i due le avevano inoltre consegnato fatture per forniture di materiali emesse alla Edilaosta di Filice, impresa in realtà chiusa dal 2011.

Le difese (avvocato Gianfranco Sapia per Filice e Franco Trevisan Nuhu) hanno sostenuto, tra l'altro, che i due imputati sono in possesso del titolo di geometra.