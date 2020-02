'Ndrangheta, via processo Geenna a Torino

E' cominciata a Torino la discussione del processo Geenna sulla presenza della Ndrangheta in Valle d'Aosta. L'udienza riguarda gli 11 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. A sostenere in aula la pubblica accusa ci sono il pubblico ministero Stefano Castellani e il procuratore capo Anna Maria Loreto. Per la requisitoria dei magistrati sono previste due udienze. Nella prossima verrà trattata, fra le altre, la posizione dell'avvocato torinese Carlo Maria Romeo, arrestato nel corso delle indagini.

Avvocato Comune, scioglimento non sorprende - "Non è una sorpresa". Così l'avvocato Giulio Calosso commenta lo scioglimento del consiglio comunale di Saint-Pierre (Aosta) per infiltrazioni mafiose. Calosso rappresenta il Comune in qualità di parte civile al processo, ripreso oggi a Torino, originato dall'inchiesta Geenna sulla presenza della criminalità organizzata in Valle d'Aosta. "Dalla lettura degli atti - spiega - si ricava che secondo le indagini della procura uno degli assessori, Monica Carcea, era nelle mani della 'ndrangheta, la cui protezione sarebbe stata ripagata con favori che compromisero l'imparzialità e la buona amministrazione". "Lo scioglimento - aggiunge Calosso - è sicuramente una macchia. Ma non bisogna pensare che tutta l'amministrazione sia responsabile. Lo dimostra la costante conflittualità tra la Carcea e il resto della giunta".