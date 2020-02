Chatrian, ampliare M.Avic per rafforzare turismo

"Dalle prime analisi presentate si evince che l'ampliamento del parco del Mont Avic va ad implementare il patrimonio naturalistico e storico culturale di questa importante area protetta, arricchendone l'offerta turistica, in particolare promuovendo nuovi percorsi ed anelli escursionistici attorno alla cima del Mont Avic e, attraverso una strutturazione coordinata della promozione, favorendo un incremento del turismo sostenibile, che andrebbero così a generare ricadute positive anche sulle attività ricettive della zona". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, al termine dell'incontro con i rappresentanti dei Consigli comunali di Fénis e di Chambave per presentare il progetto di ampliamento della riserva naturale. "Saranno i Comuni, insieme all'Amministrazione regionale, a valutare - aggiunge Chatrian - se vi è interesse ad entrare a far parte del Parco, definendo i confini dell'area eventualmente coinvolta, in coerenza con la loro pianificazione e con i loro progetti di sviluppo". Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri con i rappresentanti dei Consigli comunali di Châtillon, Pontey, Champorcher e di Champdepraz, successivamente l'Amministrazione regionale potrà procedere a elaborare l'effettiva proposta di ampliamento del Parco.