(ANSA) - BARD (AOSTA), 07 FEB - "Abbiamo voluto valorizzare il territorio, adesso le soddisfazioni stanno arrivando". Lo ha detto lo chef stellato Paolo Griffa, classe 1991 e considerato tra i migliori talenti in Italia, durante l'evento "Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Valle d'Aosta in Italia e nel mondo" organizzato dall'ANSA al Forte di Bard. Griffa è l'executive chef dell'Hotel Royal e Golf di Courmayeur.

"Tutti i giorni sbagliamo, cresciamo - ha sottolineato - e andiamo avanti". In questo senso, ha spiegato, "ho viaggiato tantissimo, poi ho finito la mia formazione in Francia. La conoscenza è la base di tutto, se non si conoscono i motivi per cui si fanno delle scelte non si può innovare". (ANSA).