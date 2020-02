Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTE, 07 FEV - L'année internationale de la santé et des végétaux proclamée par l'Onu pour 2020 est le thème de la 21e édition du concours Abbé Trèves, l'initiative adressée aux jeunes organisée par la Section de la Vallée d'Aoste de l'Union internationale de la presse francophone (Upf), avec la collaboration du Conseil de la Vallée, de l'Assessorat régional de l'instruction, université, recherche et politiques de la jeunesse, de l'Université de la Vallée d'Aoste et du Centre d'études ''Abbé Trèves''.

Le concours, qui veut encourager les jeunes à écrire en français et la découverte du monde du journalisme francophone, s'articule en deux volets concernant, le premier, les élèves des classes troisièmes des écoles moyennes et, le deuxième volet, les jeunes de nationalité italienne, âgés de 18 à 30 ans, et résidant en Vallée d'Aoste.

Le sujet du concours commun aux deux volets est ainsi articulé: les plantes garantissent la survie de notre planète, elles sont les poumons de la terre, elles nous fournissent une partie de notre alimentation et peuvent, également, nous guérir.

En te référant, aussi et surtout, à ta région présente quelles sont les menaces et les richesses que tu peux observer dans ton quotidien dans le but d'un développement durable.

Les intéressés doivent adresser leur candidature écrite à la Section de la Vallée d'Aoste de l'UPF (3, rue De Tillier - 11100 Aoste, courriel info@upfvda.org) au plus tard le mercredi 4 mars 2020, délai de rigueur.(ANSA).