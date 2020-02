Tar, con bassi numeri sistema funziona

"L'assenza di grandi numeri ha permesso e permette a questo Tar di fornire una risposta di giustizia efficiente e tempestiva con la definizione del merito delle cause nei tempi strettamente necessari per rispettare i termini processuali imposti dal codice del processo amministrativo". Lo ha detto durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 del Tar della Valle d'Aosta il presidente, Andrea Migliozzi. I ricorsi nel 2019 sono stati 51, lo stesso numero dell'anno precedente. Migliozzi non esclude che "la crisi della domanda di giustizia" possa essere legata all'"inasprimento dei costi di giustizia" o "al fatto che le pubbliche amministrazioni negli ultimi anni hanno fatto corretto uso delle procedure amministrative".

"Il Tar costa caro? Lo Stato dovrebbe sapere che è efficiente, e se vuole che l'intero sistema lo sia deve investire soldi, nelle persone, nelle sedi fisiche", ha detto Domenico Palmas, presidente dell'Ordine degli avvocati di Aosta, con riferimento anche alla riforma della prescrizione.