Alliance valdotaine presenta ddl election day

Alliance valdotaine ha preparato e presentato un disegno di legge per l'election day nel 2020. Il testo è stato depositato nella segreteria dei gruppi "a disposizione dei colleghi e degli altri gruppi che vogliano eventualmente sottoscriverlo e condividerlo entro la mattinata del 7 febbraio". L'obiettivo dell'accorpamento di elezioni regionali e comunali è "razionalizzare e semplificare le procedure elettorali".

Il disegno di legge prevede che dopo la chiusura dei seggi si proceda prima allo scrutinio delle regionali (il lunedì) e poi delle comunali (il martedì). Gli onorari per presidente di seggio, segretario e scrutatore - secondo la proposta - devono essere raddoppiati. I termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli previsti per le regionali (35/o e 34/o giorno antecedenti il voto).