Giunta, preoccupa ordinaria amministrazione

"Alla luce delle probabili limitazioni segnalate dagli uffici regionali che riguardano l'ordinaria amministrazione dopo l'uscita dall'esercizio provvisorio", la Giunta regionale della Valle d'Aosta "esprime preoccupazione in merito alle evidenziate e possibili difficoltà legate all'approvazione di provvedimenti per consentire l'avvio di alcune iniziative". In dettaglio la riduzione dei ticket sanitari, gli interventi di difesa del suolo a valere su fondi nazionali, i contributi locazione attesi da circa 2.200 famiglie, le procedure per l'insediamento di nuove azienda sul territorio regionale, gli interventi in materia di edilizia scolastica, la progettazione Fse e Fesr 2021-2027 e le attività legate alla programmazione 2014-20 in scadenza, i servizi rivolti alle persone con disabilità, le agevolazioni sul trasporto scolastico per gli studenti di medie e superiori e il trasporto per disabili.