Cva-Confindustria, sconti alle imprese

Si parte con uno sconto del 15 per cento sull'energia, ma l'obiettivo è di creare in Valle d'Aosta una vera e propria rete di produttori green. In questa direzione si muove l'accordo tra Cva trading, azienda idroelettrica di proprietà della Regione Valle d'Aosta, e la locale Confindustria. Gli industriali più piccoli potranno beneficiare di un taglio significativo sulla bolletta, mentre le aziende di maggiori dimensioni avranno a loro disposizione uno 'sportello energia' per definire un'offerta commerciale su misura. Tutti potranno fregiarsi di un marchio, appositamente realizzato, che certifica l'utilizzo di energia green e a 'chilometri zero' e le stesse aziende potranno essere coinvolte in azioni di co-marketing.



"Questa collaborazione si inserisce in una lunga serie di iniziative che Cva Trading sta promuovendo a favore delle associazioni di categoria valdostane, nell'ambito di una nuova strategia commerciale", ha spiegato oggi l'amministratore delegato della società elettrica, Enrico De Girolamo.



Per il presidente di Confindustria Valle d'Aosta Giancarlo Giachino "la nostra attenzione nei confronti della green economy è molto alta, questo accordo va in quella direzione".