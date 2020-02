Ricercato per furto, arrestato in vacanza

I carabinieri della Compagnia di Saint Vincent-Chatillon hanno arrestato la notte scorsa un cittadino albanese, Hektor Llaci, di 40 anni, mentre si trovava in un albergo di Champorcher per la 'settimana bianca'. Era ricercato in campo internazionale dalle autorità del suo paese in quanto destinatario di una sentenza definitiva di condanna (nove mesi di carcere) per furto aggravato in abitazione.

Attualmente è recluso a Brissogne in attesa di essere estradato in Albania.