Rete civica, sei mesi per gestire bilancio

Preoccupata per "la grave crisi politica" regionale, Rete civica propone di "programmare le elezioni del Consiglio regionale per ottobre, evitando così la sovrapposizione con le elezioni comunali e utilizzando i prossimi sei mesi per gestire le risorse del bilancio e fare alcune leggi di grande rilevanza che sono pronte per l'approvazione, a partire da una riforma istituzionale che consenta una maggiore stabilità di governo". In una nota, il movimento giudica "un fatto positivo" l'approvazione del bilancio ed esprime soddisfazione "sul fatto che siano state accolte importanti proposte avanzate dai consiglieri Minelli e Bertin".