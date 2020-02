Maggioranza, in aula ritrovata coesione

"Una ritrovata coesione per assumere decisioni responsabili e ponderate": così i gruppi Alliance Valdôtaine, Union Valdôtaine, Stella Alpina e il Consigliere del gruppo Misto Barocco commentano l'approvazione delle leggi di bilancio dopo una settimana di lavori in aula. "Finalmente la Regione può tornare a contare su un bilancio regolarmente approvato - aggiungono - che mette così fine all'esercizio provvisorio e a un periodo di estrema difficoltà amministrativa.

Com'era prevedibile, non un solo voto si è aggiunto a quelli preannunciati da tempo a sostegno del bilancio, ad eccezione di quello della Consigliera Nasso sul disegno di legge 46, scappato per errore e, alla fine, il bilancio regionale è salvo grazie alle stesse persone e alle forze politiche di maggioranza che si sono impegnate per comporlo pazientemente". "Da questo dato di fatto e da una ritrovata coesione i nostri movimenti potranno proseguire con l'intento di assumere decisioni responsabili e ponderate".